Є три причини: чому НБУ послабив валютні обмеження

29 серпня НБУ вніс чергові послаблення для продажу безготівкової валюти громадянам. Для такого рішення є кілька причин.

Чому НБУ послабив валютні обмеження

У рамках першого етапу валютної лібералізації, переходу до гнучкішого обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування, НБУ запровадив нові правила для фізосіб.

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Його метою є вирішити три питання:

зменшити популярність купівлі долара у небанківських обмінниках шляхом їх регулярних перевірок;

спонукати населення до купівлі валюти безготівково, що є значно дешевшим (наприклад Укргазбанк продає готівковий долар за 38,60 гривні, а безготівковий – 37,50 гривні);

спонукати людей більше користуватися безготівковим розрахунком, щоб було простіше відстежувати та моніторити ситуацію.

Де можна купити валюту онлайн

Оскільки дозвіл банкам на продаж валюти онлайн був виданий лише 29 серпня, далеко не усі банки встигли запровадити такий функціонал у себе на сайтах. Нині цією послугою можна скористатися лише у "Monobank" та "Приватбанк".

Нагадаємо, що щоб обміняти гроші у "Monobank" треба зробити наступне:

зареєструватися у додатку "Monobank".

активувати основну карту.

у розділі "Карти та рахунки" вибрати "Відкрити карту або рахунок".

обрати бажану валюту та відкрийте карту.

Послаблення обмежень стабілізують ринок

У "Приватбанку" ця послуга може використовуватися як строковий депозит у сумі до 200 тисяч гривень на місяць. Тобто ваш вклад реєструється на термін від 3 до 12 місяців.

У коментарі для 24 Каналу Економіст Ярослав Жаліло розповів, що лібералізація безготівкового обігу валют дозволить перевести частину готівкових операцій на безготівку, що сприяє стабільності.

Ярослав Жаліло Економіст, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Можна сказати, що це розвантаження частини готівкового ринку, а отже потенційно менша волатильність. Тобто менший розмір коливань курсу на готівково-валютному ринку. І можливо навіть певне зміцнення гривні на готівковому ринку.

На початку війни НБУ заборонив банкам продавати безготівкову валюту для населення.