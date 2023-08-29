Що означає пом'якшення валютних обмежень

Економіст Ярослав Жаліло у коментарі 24 Каналу пояснив, що фактично лібералізація безготівкового обігу валют дозволяє перевести частину тих операцій, які були витіснені на готівковий ринок, на безготівку.

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Нагадуємо, що НБУ з початку війни заборонив банкам продавати безготівкову валюту населенню. Втім 28 серпня регулятор повідомив про певні пом'якшення валютних обмежень в частині продажу безготівкової іноземної валюти громадянам.

Ярослав Жаліло Економіст, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Можна сказати, що це розвантаження частини готівкового ринку, а отже потенційно менша волатильність. Тобто менший розмір коливань курсу на готівково-валютному ринку. І можливо навіть певне зміцнення гривні на готівковому ринку.

Аспекти, що можуть гальмувати рішення

Експерт пояснює, що потрібно врахувати, що у цій ситуації є певні чинники, що можуть гальмувати таке рішення:

Насамперед це пов'язано з тим, що безготівкові розрахунки є транспарентними, тобто вони можуть використовуватися лише для повністю прозорих операцій. Якщо йдеться про операції тінізації, або принаймні оптимізації оподаткування, то зрозуміло, що без готівки не обійтися.

Крім того, потрібно розуміти, що у будь-якому випадку безготівковий ринок теж може бути волатильним. Тому він може коливатися у зв'язку з різними ризиками та настроями, які виникають на ринку. Тут очевидно, що повинні бути певні запобіжники. Вони стримуватимуть волатильність, яка може бути занадто надмірною в умовах війни.

Таке рішення НБУ – це позитивна ознака того, що економіка країни адаптується. Це також відображення того, що у нас на сьогодні нагромаджуються золотовалютні резерви через те, що Україна отримує велику міжнародну допомогу,

– додає Жаліло.

Що змінилось з 29 серпня

Нацбанк дасть змогу банкам продавати безготівкову іноземну валюту населенню без підтвердження підстав чи зобов’язань для проведення такої операції. Від 29 серпня відповідні операції здійснюватимуться за курсом, установленим банком, у межах щомісячного ліміту в розмірі 50 тисяч гривень в еквіваленті в одному банку;

Також регулятор збільшить зі 100 тисяч гривень до 200 тисяч гривень в еквіваленті щомісячний ліміт на купівлю населенням безготівкової іноземної валюти з подальшим розміщенням на депозит від 3 місяців.

У Нацбанку наголосили, що такі зміни переорієнтують частину попиту населення з готівкової іноземної валюти на безготівкову. Ба більше, операції з продажу безготівкової валюти банками є більш зручними та безпечними.