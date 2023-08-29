Что означает смягчение валютных ограничений

Экономист Ярослав Жалило в комментарии 24 Каналу объяснил, что фактически либерализация безналичного обращения валют позволяет перевести часть тех операций, которые были вытеснены на наличный рынок, на безналичный.

Читайте также Разница выросла существенно: что будет с курсом доллара в начале сентября

Напоминаем, что НБУ с начала войны запретил банкам продавать безналичную валюту населению. Впрочем, 28 августа регулятор сообщил об определенных смягчениях валютных ограничений в части продажи безналичной иностранной валюты гражданам.

Ярослав Жалоло Экономист, заместитель директора Национального института стратегических исследований. Можно сказать, что это разгрузка части наличного рынка, а значит, потенциально меньшая волатильность. То есть, меньший размер колебаний курса на налично-валютном рынке. И возможно даже определенное укрепление гривны на наличном рынке.

Аспекты, которые могут тормозить решение

Эксперт объясняет, что нужно учесть, что в этой ситуации есть определенные факторы, которые могут тормозить такое решение:

В первую очередь это связано с тем, что безналичные расчеты транспарентны, то есть они могут использоваться только для полностью прозрачных операций. Если речь идет об операциях тенизации или по крайней мере оптимизации налогообложения, то понятно, что без наличных денег не обойтись.

Кроме того, нужно понимать, что в любом случае безналичный рынок тоже может быть волатильным. Поэтому он может колебаться в связи с различными рисками и настроениями на рынке. Здесь очевидно, что должны быть определенные предохранители. Они будут сдерживать волатильность, которая может быть слишком избыточна в условиях войны.

Такое решение НБУ – это положительный признак адаптации экономики страны. Это также отражение того, что у нас на сегодняшний день накапливаются золотовалютные резервы из-за того, что Украина получает большую международную помощь,

– добавляет Жалило.

Что изменилось с 29 августа

Нацбанк позволит банкам продавать безналичную иностранную валюту населению без подтверждения оснований или обязательств для проведения такой операции. С 29 августа соответствующие операции будут осуществляться по курсу, установленному банком, в пределах ежемесячного лимита в размере 50 тысяч гривен в эквиваленте в одном банке;

Также регулятор увеличит со 100 тысяч гривен до 200 тысяч гривен в эквиваленте ежемесячный лимит на покупку безналичной иностранной валюты с последующим размещением на депозит от 3 месяцев.

В Нацбанке отметили, что подобные изменения переориентируют часть спроса населения с наличной иностранной валюты на безналичную. Более того, операции по продаже безналичной валюты банками более удобны и безопасны.