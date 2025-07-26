Європа може втратити важливого постачальника газу

Катар пригрозив припинити постачання газу до Європейського Союзу. Подібна погроза прозвучала у відповідь на законодавство блоку щодо належної перевірки у сфері примусової праці та шкоди довкіллю.

Чому Катар може відмовити ЄС у постачанні газу?

Про це свідчить лист Катару до уряду Бельгії, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Читайте також "Ми більше не хочемо": фон дер Ляєн заявила, що ЄС купуватиме енергоресурси у США, а не в Росії

Катар є третім за величиною експортером зрідженого природного газу у світі після США та Австралії. Від початку вторгнення Росії в Україну у 2022 році Катар забезпечував від 12% до 14% потреб Європи в ЗПГ.

У листі до уряду Бельгії від 21 травня міністр енергетики Катару Саад аль-Каабі заявив, що країна реагує на директиву ЄС про належну корпоративну перевірку у сфері сталого розвитку. Вона зобов’язує великі компанії, що працюють у ЄС, виявляти й усувати порушення прав людини та екологічні проблеми у своїх ланцюгах постачання.

У листі також йдеться, що якщо подальші зміни до директиви не будуть внесені, то Держава Катар і QatarEnergy не матимуть іншого вибору, крім як серйозно розглянути альтернативні ринки поза межами ЄС для свого ЗПГ та іншої продукції, які пропонують стабільніше й привітніше бізнес-середовище.

Зверніть увагу! Європейська комісія також отримала лист від Катару, датований 13 травня, і наразі депутати Європарламенту та країни-члени ЄС ведуть переговори.

Брюссель раніше цього року запропонував зміни до директиви, щоб зменшити обсяг вимог, зокрема:

відтермінувати набуття чинності на рік (до середини 2028 року);

обмежити глибину перевірок, які компанії повинні проводити в межах своїх ланцюгів постачання.

Компанії, що не дотримаються вимог, можуть бути оштрафовані на суму до 5% від їхнього глобального обороту.

Катар заявив, що запропонованих змін недостатньо,

– пише Reuters.

У листі аль-Каабі зазначив, що Катар особливо стурбований вимогою директиви щодо наявності у компаній плану переходу, узгодженого з метою утримання глобального потепління в межах 1,5 градуса за Цельсієм. Річ у тім, що ні Катар, ні QatarEnergy не мають планів досягти вуглецевої нейтральності в найближчому майбутньому.

Зауважте! У додатку до листа Катар запропонував вилучити з директиви положення, яке містить вимогу щодо планів кліматичного переходу.