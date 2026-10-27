Газу буде ще менше: Катар продовжив режим форс-мажору для Європи

Ситуація на європейському енергетичному ринку знову загострюється через конфлікт на Близькому Сході. Європа недоотримає ще кілька партій скрапленого природного газу (СПГ) з Катару.

Яке рішення ухвалили в Катарі

Державна компанія QatarEnergy вирішила продовжити до кінця грудня призупинення поставок скрапленого газу для італійської Edison, пише Reuters.

Edison у вівторок, 27 жовтня, повідомила на платформі оператора енергетичних ринків Італії GME, що дія форс-мажору затягнеться до кінця року.

Раніше очікувалося, що обмеження триватимуть лише до початку грудня.

Зауважте Головною причиною такого кроку катарців стала війна між США та Іраном, яка суттєво порушила торговельні маршрути.

Які наслідки для енергетичного ринку

Через продовження форс-мажору Італія втратить ще три великі партії СПГ, які мали надійти найближчим часом.

При цьому Edison є одним із найбільших клієнтів Катару в Європі:

Італійська компанія має довгостроковий контракт із QatarEnergy на постачання 6,4 мільярда кубометрів природного газу на рік. Це близько 10% загального споживання газу країною.

Контракт діє з 2009 року і розрахований загалом на 25 років.

Продовження форс-мажору означає, що компанія й надалі не отримуватиме частину передбачених контрактом обсягів СПГ.

Такі перебої створюють додаткову напругу та ризики цінових коливань на енергетичному ринку Європи саме напередодні активного зимового сезону.

Нагадаємо, що вперше про скасування поставок через пошкодження заводів та бойові дії на Близькому Сході Катар заявив ще у квітні цього року. Продовження обмежень на постачання СПГ вже впливало на європейський газовий ринок. Наприкінці вересня ціни на газ у Європі зросли після чергового продовження форс-мажору щодо поставок до Італії та Пакистану.