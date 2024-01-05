Поставки автогазу зі США в Україну побили рекорд

Проблеми на кордоні з Польщею ускладнюють ввезення скрапленого газу в Україну через автомобільні перевезення, але загальний імпорт газу зріс завдяки більшій кількості поставок поїздами та морем. У грудні кількість імпортованого скрапленого газу в Україну збільшилась на 2% і склала 85,8 тисяч тонн.

Лідери постачання

Найбільшими постачальниками скрапленого газу в Україну залишаються Польща та Румунія. Наприклад, у грудні постачання з Польщі зросли на 10% через збільшення залізничних відправлень, попри зменшення автомобільних перевезень. Проте імпорт з Румунії зменшився на 20% через скорочення залізничних і морських поставок.

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Крім того, у грудні зріс імпорт скрапленого газу зі США в Україну. Він сягнув найвищого показника за рік — 22,6 тисячі тонн, що на 22% більше, ніж у листопаді.

Більшість американського газу надходила з південних баз, при цьому 18,7 тисячі тонн було відвантажено через Румунію, Болгарію і Молдову.

З Польщі в Україну прийшло лише 2,9 тисячі тонн американського газу. Бразилія також стала джерелом поставок газу в Україну, зокрема, в листопаді було придбано 1,03 тисячі тонн, а в грудні — ще 3,1 тисячі тонн бразильського продукту.

Структура постачальників

У грудні лідером з продажу скрапленого газу в Україну стала румунська компанія Vixon Gas, яка раніше не входила навіть у ТОП-10 експортерів. Ця компанія відвантажила 7,9 тисячі тонн газу, що в шість разів більше, ніж у листопаді.

На другому місці за обсягами постачань опинилася Exori FZC з ОАЕ, яка збільшила постачання до 5,1 тисячі тонн.

Трейдер з Румунії, Takida, також показав зростання з 2,1 до 4,5 тисячі тонн. Натомість Bulmarket, який був другим за обсягами постачань у листопаді, зменшив продажі до 4,1 тисячі тонн.