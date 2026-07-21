Не всі знають про це підступне правило: кому доведеться повернути частину пенсії

Не всі пенсіонери знають, що за певних обставин Пенсійний фонд може вимагати повернути частину вже отриманих виплат. Причиною стає правило, про яке багато хто навіть не здогадується

Кому може загрожувати повернення частини пенсії?

У Пенсійному фонді пояснили, що окремі зміни в житті пенсіонера можуть вплинути на розмір уже призначеної пенсії. Якщо вчасно не повідомити про них ПФУ, може виникнути переплата. У такому разі надміру виплачені кошти доведеться повернути добровільно, а за потреби фонд може стягнути їх і через суд.

У відомстві наголошують, що перевіряють інформацію за допомогою державних реєстрів, тому згодом такі зміни все одно будуть виявлені. А от підставою для перерахунку пенсії та виникнення переплати можуть бути:

працевлаштування або початок підприємницької діяльності;

звільнення з роботи чи припинення підприємницької діяльності, якщо це впливає на право на доплати;

повернення до роботи після призначення пенсії за вислугу років;

зміна місця проживання, якщо через це втрачається право на окремі надбавки;

набуття або втрата певного статусу;

інші обставини, які впливають на право на пенсію чи окремі доплати.

Переплата також може виникнути, якщо роботодавець подав до Пенсійного фонду недостовірні відомості про зарплату або страховий стаж працівника.

Як повідомити ПФУ про зміни самостійно?

У Пенсійному фонді нагадують, що про всі зміни, які можуть вплинути на розмір пенсії, необхідно повідомити протягом 10 днів з моменту їх виникнення. Зробити це можна як особисто у найближчому сервісному центрі ПФУ, так і дистанційно через особистий кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду.

Якщо через неповідомлення або подання недостовірних даних виникла переплата, надміру виплачені кошти доведеться повернути добровільно. Якщо цього не зробити, Пенсійний фонд має право стягнути їх у примусовому порядку відповідно до законодавства.

Раніше ми писали, що окремі категорії пенсіонерів можуть втратити право на деякі надбавки після працевлаштування. Саме зміна обставин, яка впливає на розмір пенсії, може стати підставою для її перерахунку.