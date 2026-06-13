Через що надбавки можуть скасувати?

Частина українських пенсіонерів може залишитися без надбавок до пенсії, якщо зміняться обставини, які стали підставою для їх призначення. У деяких випадках виплати припиняються автоматично, а в інших лише після перевірки документів або відсутності необхідного підтвердження права на доплату.

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Серед найпоширеніших причин також виділяють: переїзд, непроходження повторного медичного огляду, досягнення дитиною повноліття чи призначення іншого виду державної допомог, повідмоляє Судово-юридична газета.

Яку надбавку втратять більше?

Найчастіше пенсіонери втрачають надбавку, призначену за догляд за непрацездатною особою. Право на неї можуть скасувати у разі зміни фактичного місця проживання, оформлення іншої соціальної допомоги або якщо не було вчасно подано оновлений медичний висновок про потребу в постійному сторонньому догляді.

Також під ризиком опиняються доплати на утримання дітей. Такі виплати автоматично припиняються після досягнення дитиною 18 років. Якщо ж надбавку нараховували через навчання у закладі вищої освіти, її скасують після завершення навчання або відрахування.

Чи довічні надбавки по інвалідності?

Юристи звертають увагу, що перегляд можливий і щодо надбавок, пов'язаних з інвалідністю. Пенсійний фонд має право припинити такі виплати, якщо людина не пройшла повторний медичний огляд у встановлені строки. Крім того, розмір доплати можуть змінити у разі встановлення іншої групи інвалідності.

Окремі надбавки також залежать від місця проживання пенсіонера. Наприклад, доплати для жителів гірських населених пунктів або територій зі спеціальним статусом можуть бути переглянуті чи скасовані після переїзду або зміни статусу населеного пункту.

Зверніть увагу! Перерахунок може стосуватися і надбавок за понаднормовий страховий стаж. Це відбувається після уточнення даних про трудову діяльність, перевірки пенсійної справи або виявлення помилок у документах.

Який розмір надбавки за вік?