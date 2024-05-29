Які виплати отримають українці за повернення на Батьківщину

Після початку повномасштабної війни багато українців були вимушені їхати за кордон. Частина цих громадян може не повернутися на Батьківщину.

Які виплати плануються

Рада Європи та Комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) прийняли спільне рішення про грошову допомогу для тих громадян, які повертатимуться на Батьківщину. Однак, отримати ці кошти зараз неможливо.

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Олексій Гончаренко Голова Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з міграції Ця норма була додана в велику доповідь, яку ми готуємо в міграційному Комітет ПАРЄ по Україні. Це дуже важливе рішення!

Гончаренко зазначив, що ці виплати планують надавати уже після завершення бойових дій. Точна сума такої допомоги поки невідома.

Скільки українців повернеться

Центр економічної стратегії (ЦЕС) підрахував, що за кордоном може залишитись близько 2 мільйонів українських біженців (від 1,4 до 2,3 мільйона). Це на 20% більше ніж очікувалось раніше.

При цьому, значна кількість громадян планує повернення. У ЦЕС вважають, що події можуть розвиватися за такими двома сценаріями:

оптимістичний – в Україну повертається близько 2,2 мільйона українців;

песимістичний – 1,2 мільйона осіб.

Рішення українців не повертатись, не остаточне. У ЦЕС уточнюють, що частина біженців розглядає приїзд на Батьківщину за певних умов. Йдеться, зокрема, про припинення бойових дій та збільшення зарплат.