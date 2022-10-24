Чи повернеться Європа до російського газу: експерт назвав голову проблему

Окремі політики в Європі вже говорять, що "колись доведеться повернутися" до споживання російського газу. Втім, головна проблема полягає в тому, що це саме Росія не хоче постачати європейським країнам газ.

Навіть якщо європейці самі відремонтують "північні потоки", Росія знайде нові приводи, щоб газ у Європу не постачати. Про це в ефірі 24 каналу розповів голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко.

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Проблема – лише в Росії

За словами фахівця, поки Росія розглядає газ як політичний інструмент, Європа міркує про співпрацю з точки зору підписаного контракту з Москвою. Втім, там немає жодних зобов'язань про "вічні мир і дружбу".

Там усе просто – гроші за газ і навпаки газ за гроші. Там немає якихось зобов'язань не вводити проти Росії санкції, коли вона нападає на якісь країни та порушує міжнародне право,

– відзначає Ярослав Божко.

Тому росіяни розуміють, що в правовому полі ця тема не на їхньому боці, тому лише гібридними диверсіями можуть зупинити постачання газу до Європи.

"Навіть якщо труба буде абсолютно цілою, Росія постачати газ все одно не буде. Європа хотіла б, щоб їй Росія постачала газ, щоб його ціна була нижчою. Та при цьому ніхто скасовувати санкції не збирається", – переконаний експерт.

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На Росію можуть "посипатися" суди

Чехія планує судитися з Росією через невиконання нею зобов'язань щодо поставок газу у 2022 році. Якщо рішення арбітражу буде на користь Праги, фахівець вважає імовірним сценарій ланцюгової реакції інших європейських держав.

Є дуже висока імовірність, що рішення цього арбітражу буде проти "Газпрому", адже умови контракту порушувалися. Це всі бачили, як політичні фактори зумовлювали то подачу газу, то зупинку, то якісь незрозумілі вибухи на "Ямалі",

– каже Ярослав Божко.

Втім, є один нюанс – Росія вже кілька років проводить низку заходів для виведення себе з-під впливу міжнародного права. Тому якщо ринок для неї закритий, то рішення арбітражу й не впливатиме на Росію як іміджева втрата.

Європа та російський газ