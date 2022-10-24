Вернется ли Европа к российскому газу: эксперт назвал главную проблему

Некоторые политики в Европе уже говорят, что "когда-то придется вернуться" к потреблению российского газа. Впрочем, главная проблема состоит в том, что именно Россия не хочет поставлять европейским странам газ.

Даже если европейцы сами отремонтируют "Северные потоки", Россия найдет новые поводы, чтобы газ в Европу не поставлять. Об этом в эфире 24 каналу рассказал глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко.

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Проблема – только в России

По словам специалиста, пока Россия рассматривает газ как политический инструмент, Европа размышляет о сотрудничестве с точки зрения подписанного контракта с Москвой. Впрочем, там нет никаких обязательств о "вечном мире и дружбе".

Там все просто – деньги за газ и, наоборот, газ за деньги. Там нет каких-либо обязательств не вводить против России санкции, когда она нападает на какие-то страны и нарушает международное право,

– отмечает Ярослав Божко.

Россияне понимают, что в правовом поле эта тема не на их стороне, поэтому только гибридными диверсиями могут остановить поставки газа в Европу.

"Даже если труба будет абсолютно целой, Россия снабжать газ все равно не будет. Европа хотела бы, чтобы ей Россия поставляла газ, чтобы его цена была ниже. Но при этом никто отменять санкции не собирается", – убежден эксперт.

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На Россию могут "посыпаться" суды

Чехия планирует судиться с Россией из-за невыполнения ею обязательств по поставкам газа в 2022 году. Если решение арбитража будет в пользу Праги, специалист считает вероятным сценарий цепной реакции других европейских государств.

Есть очень высокая вероятность, что решение этого арбитража будет против "Газпрома", ведь условия контракта нарушались. Это все видели, как политические факторы обусловливали то подачу газа, то остановку, то какие-то непонятные взрывы на "Ямале".

– говорит Ярослав Божко.

Впрочем, есть один нюанс – Россия уже несколько лет проводит ряд мероприятий для выведения себя из-под влияния международного права. Поэтому если рынок для нее закрыт, то решение арбитража не повлияет на Россию как имиджевая потеря.

Европа и российский газ