Хто з українців має повернути частину своїх пенсій ПФУ

Існують зміни, що суттєво впливають на розмір пенсії. Тому про деякі події у житті слід неодмінно повідомляти Пенсійний фонд.

Повернення пенсійних виплат ПФУ

За інших обставин гроші доведеться повернути, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Отже, вплинути на розмір пенсійних виплат можуть такі ситуації:

працевлаштування пенсіонера або зайняття підприємницькою діяльністю, звільнення пенсіонера з роботи або припинення підприємницької діяльності (до пенсії можуть встановлювати певні доплати, надбавки чи підвищення, які передбачені тільки непрацюючим пенсіонерам);

працевлаштування пенсіонера, який отримує пенсію за вислугу років, на роботу за спеціальністю, що дає право на призначення такого виду пенсії виплата пенсії за вислугу років припиняється);

зміна місцевості проживання (встановлені спеціальні надбавки при виїзді в іншу місцевість можуть бути припинені);

зміна статусу (позбавлення статусу ветерана війни певної категорії);

зміна обставин, які є правовою підставою призначення особливого виду пенсії (умови працевлаштування

пенсіонера, який отримує надбавку на утримання дитини до 18 років, виплата такої надбавки повинна бути припинена; за умови припинення навчання або переведення з денної на іншу форму дитина померлого годувальника втрачає право на відповідний вид пенсії).

Переплату пенсійних виплат можуть спричинити й інші обставини. Наприклад, надання роботодавцем недостовірних відомостей про розмір заробітної плати чи тривалість стажу

– уточнили у ПФУ.

Про зміни Пенсійний фонд України можна поінформувати:

особисто, звернувшись до найближчого сервісного центру; дистанційно, подавши заяву через особистий електронний кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Зокрема пенсіонер протягом 10 днів має повідомити про зміни органи ПФУ.

Зверніть увагу! Суми пенсій, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку пенсіонера або ж подання роботодавцем недостовірних даних, можуть бути повернуті добровільно або ж стягуються на підставі рішень органів ПФУ чи в судовому порядку.