За що можуть відраховувати кошти з пенсії

Якщо пенсіонер отримав надбавку за певний статус, на який насправді не мав права, то він або вона повинні будуть повернути кошти, інформує 24 Канал з посиланням на Головне управління ПФУ у Волинській області.

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Які зміни можуть вплинути на те, чи повинен повернути пенсіонер нараховані кошти назад:

працевлаштування або відкриття підприємницької діяльності (ФОП),

звільнення з роботи або припинення підприємницької діяльності (ФОП),

працевлаштування за умови отримання пенсії за вислугу років на роботу за спеціальністю, яка дає право на призначення такого виду пенсії,

зміну місця проживання,

зміну статусу (наприклад, позбавлення статусу ветерана війни певної категорії),

зміну обставин, які є правовою підставою призначення особливого виду пенсії (наприклад, у разі працевлаштування пенсіонера, який отримує надбавку на утримання дитини до 18 років).

Надмірну виплату людина може повернути добровільно, звернувшись попередньо для цього до будь-якого сервісного центру ПФУ.

Водночас є такі випадки, коли ці кошти можуть повернути примусово через рішення суду.

Цікаво! При примусовому поверненні коштів пенсіонеру списуватимуть щомісяця кошти до повного погашення заборгованості. Водночас стягування коштів буде не більш як 20% від пенсійних виплат.