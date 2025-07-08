Повірка газового лічильника: коли проводити і хто за неї має платити

Споживачі газу в Україні мають обов'язково проводити повірку газового лічильника. Однак проводити цю процедуру за власний кошт ніхто не повинен.

Як часто проводиться повірка лічильника

Регулярно перевіряти газовий лічильник необхідно, щоб переконатися у правильній роботі приладу. Адже якщо він має несправності, то може некоректно нараховувати об'єм спожитого газу, повідомляє 24 Канал з посиланням на “Газправду”.

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Повірка газового лічильна проводиться відповідно до нормативних вимог і визначається типом приладу. Вона здійснюється:

один раз на 2 роки;

один раз на 8 років.

Оператор газорозподільчих мереж споживача зобов'язаний попереджати про час проведення повірки. Однак власник приладу може самостійно дізнатися дату наступної перевірки у паспорті лічильника.

Варто знати! Споживачі не повинні відповідати на несвоєчасну повірку газових лічильників, оскільки саме оператор ГРМ контролює процес здійснення перевірок.

Хто платить за повірку лічильника

Споживач газу не повинен платити за повірку лічильника – її безоплатно проводить оператор газотранспортної мережі. При цьом в неї мають бути включені такі роботи:

перевірка приладу;

його демонтаж;

транспортування і монтаж лічильника;

технічне обслуговування і пов'язаний з повіркою ремонт приладу.

Важливо! Безоплатною повірка має бути незалежно від того, хто є власником лічильника. Однак якщо буде встановлено, що споживач втручався у роботу приладу, тоді за його ремонт доведеться заплатити.