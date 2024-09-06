Чи треба робити повірку лічильників під час війни

На початку війни повірку лічильників для українців поставили на паузу. Проте нині цей процес знову став актуальним.

Повірка лічильників газу

У червні 2023 року для українців відновили обов'язкову процедуру повірки лічильників. Ті, у кого настав термін виконання цієї процедури – мають здійснити її протягом трьох місяців після закінчення опалювального сезону.

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Нагадаємо! Газові лічильники обслуговують безкоштовно, тоді як прилади, що обліковують воду, коштом споживача.

Хто може відкласти процедуру: