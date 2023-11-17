Коли потрібно проводити повірку лічильників

У червні 2023 року уряд частково дозволив проводити повірку лічильників. Чому ця процедура важлива, хто її має проводити та коли слід робити повірку — далі у тексті.

Повірка лічильників

Повірку лічильників електроенергії, тепла та води треба здійснювати кожні чотири роки. Повірку лічильника газу — раз на два роки. Тож усі громадяни, в яких настав термін наступної повірки, мають звернутися до постачальника та замовити відповідну послугу. Виняток — люди, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

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Провести повірку лічильника слід упродовж трьох місяців після опалювального сезону. Така процедура дозволяє заощадити кошти, адже без повірки лічильника постачальник нарахує плату за комуналку за нормами, а не фактичним споживанням.

Як відбувається повірка

Процедура повірки лічильника займає в середньому п'ять днів. Фахівці, відповідальні за повірку, приходять до постачальника, знімають пристрій та перевіряють дані.

Це обов'язково має відбуватися в присутності споживача, адже після цього фахівці складають акт про повірку.

Коли пристрій завірили та встановили, складається акт про опломбування лічильника. Один екземпляр копіюють та віддають споживачу.

Після проведення повірки необхідно надати акт про її проведення до Центру комунального сервісу.

Повірка лічильників газу та електроенергії проводиться безоплатно, а от за повірку лічильника на воду треба заплатити. Виняток — якщо мешканці будинку платять за абонентське обслуговування, а не за індивідуальним договором.

Як передати акти про повірку лічильників

Реєстраційні файли для перевірку, встановлення та заміну води та калориметрів можна подати дистанційно, якщо це дозволяє постачальник.

Для цього необхідно сфотографувати на мобільний телефон усі відповідні документи, видані компанією. Наприклад, це можуть бути:

акт повірки лічильника під час повірки;

інструкція з монтажу/демонтажу при заміні лічильника;

паспорт встановленого лічильника.

Відповідні фото слід завантажити та надіслати постачальнику.