Щоб не отримати штраф: коли передавати показники лічильників

В Україні обов'язковою процедурою є повірка лічильників для води, газу, електрики та теплової енергії. Після тимчасової зупинки цієї практики на початку повномасштабної війни, процедуру знову відновили минулого року.

Кому треба проводити повірку

Повірку мають проводити всі громадяни впродовж трьох місяців після завершення опалювального сезону. Це стосується лічильників газу, води, електроенергії та тепла.

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Ініціювати повірку можуть як власники лічильників, так і енергопостачальні компанії. Постачальники послуг зазвичай самі інформують клієнтів про необхідність перевірки.

! Якщо у споживача немає інформації про останню дату повірки лічильника, представники комунальних служб або відповідних установ самостійно зв'яжуться з ним для проведення перевірки. Процес може включати демонтаж лічильника для аналізу його технічних параметрів та його повторне встановлення після завершення повірки.

Як проходить повірка

Процес повірки лічильників може тривати до п'яти днів. Акредитовані фахівці відвідують місце розташування лічильника для виконання необхідних дій з перевірки та налаштування. В окремих випадках лічильник може бути тимчасово знятий для детальнішого аналізу.

Витрати на повірку лічильників розподіляються наступним чином:

Перевірка лічильників для газу та електроенергії здійснюється коштом постачальника, тому споживачам не потрібно оплачувати ці послуги.

У випадку з лічильниками води та тепла, якщо вартість повірки не включена в тариф, витрати покриваються самими споживачами.

Завершення процедури повірки підтверджується видачею офіційного документа (акта або протоколу), що фіксує її результати. У разі виявлення дефектів або розбіжностей, лічильник може бути замінений чи відремонтований.

! Ігнорування термінів повірки може призвести до припинення постачання комунальних послуг або накладення штрафів.