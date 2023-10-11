Хто з нобелівських лауреатів прихильник біткойна

Попри те, що крипта увійшла у широкий вжиток лише у 21 столітті, ідея запровадження цифрових грошей виникла набагато раніше. Хто спрогнозував появу криптовалюти, читайте далі.

Прихильники крипти серед Нобелівських лауреатів

Попри те, що значна кількість людей досі з побоюванням ставляться до криптовалюти, деякі науковці навпаки виступають за перехід до цифрових розрахунків. Серед лауреатів Нобелівської премії також є прихильники цього рішення.

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Цікаво, що обидва діячі не дожили до появи біткойна у 2009 році. Однак, вони передбачили такий розвиток подій. Імена цих вчених:

Фрідріх Гаєк

Науковець був одним з представників Австрійської економічної школи. Гаєк вважав, що гроші мають бути децентралізовані, тобто без контролю з боку держави. Саме така зміна має зупинити знецінення валюти. На думку науковця, якщо впровадити децентралізацію, система заощаджень працюватиме значно ефективніше.

На той момент, Гаєк розглядав реалізацію цієї ідеї через створення нового виду грошей. Ця валюта мала бути повністю автономною.

Мілтон Фрідман

Шифропанки, які займалися створенням протоколу при реалізації біткойна, відкрито говорили про використання ідей Гаєка.

Відомий представник Чиказької школи вважав, що завдяки розвитку інтернету, у майбутньому вдасться створити такі гроші, які не зможе регулювати та контролювати держапарат. У 1999 році він описав, як на його думку, виглядатиме ця система. Фрідман зміг передбачити розвиток крипти, попри те, що на той момент цифрові можливості були набагато меншими.

зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.