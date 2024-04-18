Виплати працюючих пенсіонерів: коли надійдуть оновлені суми
Джерело:Мінсоцполітики
У квітні відбувся перегляд виплат для 654 тисяч працюючих пенсіонерів, з урахуванням збільшеного стажу. Відповідно доплати за квітень-травень українці отримають у червні.
Перерахунок пенсій у квітні
Перерахунок виплат для працюючих пенсіонерів здійснюється за стаж, набутий в останні два роки. Проте розмір підвищення визначається індивідуальна з врахуванням тривалості страхового стажу і зарплати.
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Виплата збільшених пенсій відбудеться у червні 2024 року, після того, як до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування надійдуть відомості про сплату ЄСВ за I квартал.Зауважте! Перерахунок пенсій відбувся автоматично, тому нікуди звертатися не потрібно.
У січні 2024 року в Україні було 10,5 мільйона пенсіонерів з яких 2,7 мільйона продовжили працювати.
Чи зросте пенсія у травні
У травні жодних індексацій виплат не заплановано, тому пенсія рости не буде. Проте деякі українці зможуть отримати надбавку за віком:
- від 70 до 74 років – 300 гривень;
- від 75 до 79 років включно – 456 гривень;
- від 80 років – 570 гривень.