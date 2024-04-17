Як оформити субсидію з 1 травня

15 квітня завершився опалювальний сезон і вже з 1 травня більшості українців автоматично продовжать субсидію до 30 квітня 2025 року.

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Проте є люди, які до 1 травня мають подати заяву на перепризначення субсидії. Серед них:

заявник (член домогосподарства) орендує житлове приміщення, за яке сплачує житлово-комунальні послуги;

у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;

кількість зареєстрованих осіб, які зареєстровані в домогосподарстві та фактично проживають там, менша, ніж кількість зареєстрованих;

домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, жорсткого та рідкого пічного побутового палива.

Субсидія надається на неопалювальний період й для тих, хто має право на виплату, але впродовж опалювального сезону сума платежу за ЖКП та витрати на управління багатоквартирним будинком не перевищує соціальних норм. Тобто під час опалювального сезону субсидія становить 0 гривень.

Нагадаємо! Якщо заяву на субсидію подати після початку неопалювального сезону, виплати почнуть нараховувати з місяця надання документів, але не раніше.

Як перевірити право на субсидію

У електронному кабінеті на сайті ПФУ можна переглянути, чи має особа право на отримання субсидії. Для цього треба: