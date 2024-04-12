Хто може отримати субсидію на неопалювальний сезон

У ПФУ зазначили, що субсидію призначають до дати закінчення опалювального сезону та розраховують з урахуванням тривалості опалювального сезону по 15 квітня включно.

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Відповідно з травня для більшості українців субсидію призначать автоматично аж до 30 квітня 2025 року. Проте є ті, кому у травні треба буде самостійно звернутися до ПФУ:

заявник (член домогосподарства) орендує житлове приміщення, за яке сплачує житлово-комунальні послуги;

у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;

кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих;

домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Нагадаємо! Щоб подати заяву на субсидію, треба написати відповідну заяву та подати декларацію про доходи та витрати.

Як перевірити право на субсидію

У електронному кабінеті на сайті ПФУ можна переглянути, чи має особа право на отримання субсидії. Для цього треба: