Кто может получить субсидию на неотапливаемый сезон

В ПФУ отметили, что субсидию назначают до даты окончания отопительного сезона и рассчитывают с учетом продолжительности отопительного сезона по 15 апреля включительно.

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Соответственно с мая для большинства украинцев субсидию назначат автоматически до 30 апреля 2025 года. Однако есть те, кому в мае надо будет самостоятельно обратиться в ПФУ:

  • заявитель (член домохозяйства) арендует жилое помещение, за которое платит жилищно-коммунальные услуги;
  • в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;
  • количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;
  • домохозяйство претендует на назначение жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Как проверить право на субсидию

В электронном кабинете на сайте ПФУ можно посмотреть, имеет ли лицо право на получение субсидии. Для этого надо:

  • Посетите официальный сайт Фонда по адресу: https://portal.pfu.gov.ua. Найдите и нажмите кнопку "Вход", расположенную в правом верхнем углу экрана.
  • Авторизуйтесь, используя один из доступных методов: квалифицированная электронная подпись (КЭП), "Дія. Підпис" или ID.GOV.UA.
  • После входа на портал в левом боковом меню выберите раздел "Мои сообщения" и перейдите к вкладке "Индивидуальные сообщения".
  • В этой вкладке вы найдете информацию о своем статусе как потенциального получателя жилищной субсидии от Пенсионного фонда Украины, если вы определены таковым.