Как выйти на пенсию в 60 лет

Пенсионеры могут выйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет. Все зависит от того, сколько страхового стажа они успели приобрести.

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Для того чтобы уйти на заслуженный отдых в 60 лет в этом году у человека должно быть не менее 31 года стажа. Далее этот показатель будет расти:

в 2025 году у пенсионера уже должно быть минимум 32 года стажа;

в 2026 году – 33 года;

в 2027 году – 34 года;

в 2028 году – 35 лет.

Кто еще может выйти на пенсию в 2024 году

Граждане, достигшие возраста 63 года должны приобрести 21 год стажа для выхода на пенсию в этом году. В последующие годы эти значения будут меняться так:

в 2025 году пенсионеру нужно будет приобрести уже от 22 до 32 лет страхового стажа;

в 2026 году – от 23 до 33 лет;

в 2027 году – от 24 до 34 лет;

в 2028 году – от 25 до 35 лет.

65-летним достаточно иметь 15 лет стажа. В последующие годы эти показатели не изменятся.