Как оформить субсидию с 1 мая

15 апреля завершился отопительный сезон и уже с 1 мая большинству украинцев автоматически продлят субсидию до 30 апреля 2025 года.

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Однако есть люди, которые до 1 мая должны подать заявление на переназначение субсидии. Среди них:

заявитель (член домохозяйства) арендует жилое помещение, за которое платит жилищно-коммунальные услуги;

в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;

количество зарегистрированных лиц, которые зарегистрированы в домохозяйстве и фактически проживают там, меньше, чем количество зарегистрированных;

домохозяйство претендует на назначение жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, жесткого и жидкого печного бытового топлива.

Субсидия предоставляется на неотапливаемый период и для тех, кто имеет право на выплату, но в течение отопительного сезона сумма платежа за ЖКУ и расходы на управление многоквартирным домом не превышает социальных норм. То есть во время отопительного сезона субсидия составляет 0 гривен.

Напомним! Если заявление на субсидию подать после начала неотопительного сезона, выплаты начнут начислять с месяца предоставления документов, но не раньше.

Как проверить право на субсидию

В электронном кабинете на сайте ПФУ можно посмотреть, имеет ли лицо право на получение субсидии. Для этого надо: