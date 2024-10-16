Правитель Саудівської Аравії Мухаммад бін Салман не відвідає саміт БРІКС

На саміт БРІКС від Саудівської Аравії поїде Міністр закордонних справ. Країна досі не є членом альянсу, а її статус мав бути з'ясованим після зустрічі лідерів БРІКС.

Правитель Саудівської Аравії не відвідає БРІКС

Нині Саудівська Аравія є найбільшим експортером нафти у світі. Попри це, країна не погодилася збільшити обсяги експорту нафти, щоб замінити російську, після початку повномасштабного вторгнення.

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Саудівська Аравія не союзник Росії. Динаміка відносин між двома країнами стала особливо напруженою у 2020 році, коли Москва вирішила вийти з угоди ОПЕК+ на початку пандемії коронавірусу, що спровокувало значну війну цін на нафту. У відповідь Саудівська Аравія збільшила видобуток нафти, що призвело до падіння цін нижче 30 доларів за барель нафти марки Brent.

Нагадаємо! Такі дії Саудівської Аравії змусили Росію знову приєднатися до угоди ОПЕК+ і запровадити скорочення видобутку.

Якщо країна знову вирішить збільшити видобуток нафти, це значно вдарить по зусиллям Росії продовжувати війну в Україні.

Тож відмова від участі у саміті БРІКС наслідного принца Саудівської Аравії може свідчити про обережне ставлення країни до Росії.