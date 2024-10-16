Станом на ранок 16 жовтня, за даними "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,05 гривні (без змін проти 15 жовтня) та продаж – по 41,50 гривні (без змін).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Купівля євро відбувається по 44,92 гривні (-8 копійок), а продаж – по 45,50 гривні (-1 копійка).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,47 гривні (без змін), а продати – по 41,50 гривні (без змін).

(без змін), а продати – по (без змін). Купівля євро по 45,38 гривні (без змін), а продаж по 45,48 гривні (-4 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по 41,25 гривні (+21 копійка), а продають – по 41,60 гривні (+13 копійок), за даними finance.ua.

(+21 копійка), а продають – по (+13 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 45 гривень (-10 копійок), а продають – по 45,59 гривні (-2 копійки).

Якого курсу чекати до кінця цього року

Як розповів 24 Каналу економіст Олег Пендзин, до кінця 2024 року позначка курсу долара може сягнути 42,5 гривні за долар.

Зверніть увагу! За словами Пендзина, зростання до 42 гривень не є суттєвим ростом.