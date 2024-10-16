Доллар в банках при покупке и продаже не изменился, как и на черном рынке. В то же время евро несколько подешевело. В обменниках ситуация противоположная, ведь американская валюта существенно прибавила в цене за последние сутки в то время, как европейская валюта снова потеряла стоимость.