По состоянию на утро 15 октября, по данным "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,05 гривны (без изменений по сравнению с 14 октября) и продажа – по 41,50 гривны (без изменений).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Покупка евро происходит по 45 гривен (без изменений), а продажа – по 45,51 гривны (-4 копейки).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,47 гривны (+2 копейки), а продать – по 41,50 гривны (без изменений).

(+2 копейки), а продать – по (без изменений). Покупка евро по 45,38 гривны (-8 копеек), а продажа по 45,52 гривны (-10 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по 41,20 гривны (+12 копеек), а продают – по 41,60 гривны (+14 копеек), по данным finance.ua.

(+12 копеек), а продают – по (+14 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 45,21 гривны (-1 копейка), а продают – по 45,58 гривны (-11 копеек).

Что будет с курсом доллара в 2025 году

Как объясняет банкир Сергей Фурса в комментарии 24 Каналу в следующем году курс доллара может расти, но это будет происходить не резко.

Напоминаем! В госбюджете на 2025 год цена доллара заложена на уровне 45 гривен.

Сергей Фурса Инвестиционный банкир Вероятность есть, но не такая значительная. Может быть, что в конце года курс будет на уровне 44 – 45 гривен за доллар.

В то же время банкир добавляет, что с большей вероятностью американская валюта в следующем году будет ниже 45. поэтому ситуация на валютном рынке будет оставаться стабильной.

В конце этого года Фурса прогнозирует, что значительных колебаний доллар также не претерпит, а цена будет больше отметки в 42 гривны.