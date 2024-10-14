По состоянию на утро 14 октября, по данным "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,05 гривны (+5 копеек против 11 октября) и продажа – по 41,50 гривны (без изменений).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Покупка евро происходит по 45,00 гривны (без изменений), а продажа – по 45,55 гривны (+10 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,45 гривны (+7 копеек), а продать – по 41,50 гривны (+5 копеек).

(+7 копеек), а продать – по (+5 копеек). Покупка евро по 45,46 гривны (+6 копеек), а продажа по 45,62 гривны (+7 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по 41,25 гривны (+23 копейки), а продают – по 41,60 гривны (+10 копеек), по данным finance.ua.

(+23 копейки), а продают – по (+10 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 45,30 гривны (+11 копеек), а продают – по 45,73 гривны (+2 копейки).

Какие прогнозы по курсу на конец осени

Как рассказал 24 Каналу банкир Сергей Фурса, в течение октября и ноября курс евро и доллара будет без изменений. В то же время если колебания валют и будут, то незначительные и малозаметные.

Сергей Фурса Инвестиционный банкир Я не знаю откуда у населения панические настроения. Курс последние почти полгода не меняется.

Обратите внимание! По словам Фурсы, рост доллара до более 42 гривен маловероятен в этом году, ведь оснований для этого нет. Весомые курсовые скачки в этот период не ожидаются.