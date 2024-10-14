Станом на ранок 14 жовтня, за даними "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,05 гривні (+5 копійок проти 11 жовтня) та продаж – по 41,50 гривні (без змін).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Купівля євро відбувається по 45,00 гривні (без змін), а продаж – по 45,55 гривні (+10 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,45 гривні (+7 копійок), а продати – по 41,50 гривні (+5 копійок).

(+7 копійок), а продати – по (+5 копійок). Купівля євро по 45,46 гривні (+6 копійок), а продаж по 45,62 гривні (+7 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по 41,25 гривні (+23 копійки), а продають – по 41,60 гривні (+10 копійок), за даними finance.ua.

(+23 копійки), а продають – по (+10 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 45,30 гривні (+11 копійок), а продають – по 45,73 гривні (+2 копійки).

Які прогнози щодо курсу на кінець осені

Як розповів 24 Каналу банкір Сергій Фурса, впродовж жовтня та листопада курс євро та долара буде без змін. Водночас якщо коливання валют і будуть, то незначні та малопомітні.

Сергій Фурса Інвестиційний банкір Я не знаю звідки в населення панічні настрої. Курс останні майже пів року не змінюється.

Зверніть увагу! За словами Фурси, зростання долара до більш як 42 гривень малоймовірне цьогоріч, адже підстав для цього немає. Вагомі курсові стрибки у цей період не очікуються.