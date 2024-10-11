Что будет с курсом доллара на следующей неделе

Как сообщил начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА Тарас Лесовой для 24 Канала, ожидается еще одна относительно спокойная неделя для валютного курса, с медленным ростом курсовых показателей.

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Как сообщил Лесовой, благодаря мерам Нацбанка будут минимизированы резкие курсовые колебания. Ожидается, что тренды будут меняться попеременно, с возможными изменениями как в сторону роста, так и снижения, при этом "шаг" изменений останется стабильно минимальным.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА Несмотря на то, что осенью ожидался достаточно "тяжелый" этап для курсов валют, сейчас любые угрозы, их влияние на рынок максимально минимизированы, что свидетельствует об эффективности стратегии регулятора в непростых условиях войны.

Тренды, по-прежнему, будут меняться попеременно: после периода роста всегда будет следовать период снижения курсовых показателей.

Напомню, что именно благодаря введенному режиму "управляемой гибкости" регулятору удается сглаживать, смягчать влияние инфляции и избегать неконтролируемых процессов, связанных с ростом спроса. Объем валютных интервенций – это именно тот механизм, который препятствует "вирусу" ажиотажа. В то же время объем "вливаний" на межбанк будет оставаться на удовлетворительном уровне – это 150 – 180 миллионов долларов в день,

– сказал банкир.

Таким образом, курсовые показатели доллара на следующей неделе будут такими: