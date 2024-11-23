Хто зможе піти на пенсію за вислугу років у 2025 році

Українці, які працювали на посадах із підвищеними вимогами до професійної працездатності, можуть отримувати пенсію за вислугою років. Проте це право доступне лише для окремих категорій спеціалістів.

Хто вийде на пенсію за вислугу років

Втім, для отримання пенсії за вислугою років потрібно не лише належати до певної професії, а й досягнути певного віку. Вік виходу на таку пенсію становить 50–55 років для чоловіків і 45–50 років для жінок, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Таким чином, право на пенсію за вислугою років у 2025 році можуть отримати такі категорії працівників:

диспетчери та інженерно-технічний персонал цивільної авіації, які керують повітряним рухом;

бортпровідники;

працівники залізничного транспорту та метрополітену;

фахівці, зайняті у польових геологорозвідувальних роботах;

працівники лісозаготівель і лісосплаву;

механізатори (докери-механізатори) портів;

члени екіпажів морського, річкового та риболовецького флотів.

Разом з цим, для виходу на пенсію за вислугою років у деяких професіях необхідно мати певний стаж:

Артисти : від 20 до 35 років творчої діяльності.

: від 20 до 35 років творчої діяльності. Авіаційні працівники та льотно-випробувальний склад : для чоловіків – від 25 років до 26 років 6 місяців; для жінок – від 20 до 21 року 6 місяців за аналогічний період.

: для чоловіків – від 25 років до 26 років 6 місяців; для жінок – від 20 до 21 року 6 місяців за аналогічний період. Працівники освіти, медицини та соціального захисту : від 25 років стажу до 26 років 6 місяців.

: від 25 років стажу до 26 років 6 місяців. Спортсмени : щонайменше 25 років стажу, зокрема 6 років у складі збірних команд України.

: щонайменше 25 років стажу, зокрема 6 років у складі збірних команд України. Військові: виходять на пенсію незалежно від віку за умови наявності не менше 25 років служби.