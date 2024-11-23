Кто выйдет на пенсию за выслугу лет

Впрочем, для получения пенсии по выслуге лет нужно не только принадлежать к определенной профессии, но и достичь определенного возраста. Возраст выхода на такую пенсию составляет 50–55 лет для мужчин и 45–50 лет для женщин, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Таким образом, право на пенсию по выслуге лет в 2025 году могут получить такие категории работников:

диспетчеры и инженерно-технический персонал гражданской авиации, которые управляют воздушным движением;

бортпроводники;

работники железнодорожного транспорта и метрополитена;

специалисты, занятые в полевых геологоразведочных работах;

работники лесозаготовок и лесосплава;

механизаторы (докеры-механизаторы) портов;

члены экипажей морского, речного и рыболовецкого флотов.

Вместе с этим, для выхода на пенсию по выслуге лет в некоторых профессиях необходимо иметь определенный стаж:

Артисты : от 20 до 35 лет творческой деятельности.

: от 20 до 35 лет творческой деятельности. Авиационные работники и летно-испытательный состав : для мужчин – от 25 лет до 26 лет 6 месяцев; для женщин – от 20 до 21 года 6 месяцев за аналогичный период.

: для мужчин – от 25 лет до 26 лет 6 месяцев; для женщин – от 20 до 21 года 6 месяцев за аналогичный период. Работники образования, медицины и социальной защиты : от 25 лет стажа до 26 лет 6 месяцев.

: от 25 лет стажа до 26 лет 6 месяцев. Спортсмены : не менее 25 лет стажа, в том числе 6 лет в составе сборных команд Украины.

: не менее 25 лет стажа, в том числе 6 лет в составе сборных команд Украины. Военные: выходят на пенсию: выходят на пенсию независимо от возраста при условии наличия не менее 25 лет службы.