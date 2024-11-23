Хто вийде на пенсію за вислугу років

Втім, для отримання пенсії за вислугою років потрібно не лише належати до певної професії, а й досягнути певного віку. Вік виходу на таку пенсію становить 50–55 років для чоловіків і 45–50 років для жінок, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Таким чином, право на пенсію за вислугою років у 2025 році можуть отримати такі категорії працівників:

диспетчери та інженерно-технічний персонал цивільної авіації, які керують повітряним рухом;

бортпровідники;

працівники залізничного транспорту та метрополітену;

фахівці, зайняті у польових геологорозвідувальних роботах;

працівники лісозаготівель і лісосплаву;

механізатори (докери-механізатори) портів;

члени екіпажів морського, річкового та риболовецького флотів.

Разом з цим, для виходу на пенсію за вислугою років у деяких професіях необхідно мати певний стаж:

Артисти : від 20 до 35 років творчої діяльності.

: від 20 до 35 років творчої діяльності. Авіаційні працівники та льотно-випробувальний склад : для чоловіків – від 25 років до 26 років 6 місяців; для жінок – від 20 до 21 року 6 місяців за аналогічний період.

: для чоловіків – від 25 років до 26 років 6 місяців; для жінок – від 20 до 21 року 6 місяців за аналогічний період. Працівники освіти, медицини та соціального захисту : від 25 років стажу до 26 років 6 місяців.

: від 25 років стажу до 26 років 6 місяців. Спортсмени : щонайменше 25 років стажу, зокрема 6 років у складі збірних команд України.

: щонайменше 25 років стажу, зокрема 6 років у складі збірних команд України. Військові: виходять на пенсію незалежно від віку за умови наявності не менше 25 років служби.