Хто вийде на пенсію за вислугу років
Втім, для отримання пенсії за вислугою років потрібно не лише належати до певної професії, а й досягнути певного віку. Вік виходу на таку пенсію становить 50–55 років для чоловіків і 45–50 років для жінок, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Таким чином, право на пенсію за вислугою років у 2025 році можуть отримати такі категорії працівників:
- диспетчери та інженерно-технічний персонал цивільної авіації, які керують повітряним рухом;
- бортпровідники;
- працівники залізничного транспорту та метрополітену;
- фахівці, зайняті у польових геологорозвідувальних роботах;
- працівники лісозаготівель і лісосплаву;
- механізатори (докери-механізатори) портів;
- члени екіпажів морського, річкового та риболовецького флотів.
Разом з цим, для виходу на пенсію за вислугою років у деяких професіях необхідно мати певний стаж:
- Артисти: від 20 до 35 років творчої діяльності.
- Авіаційні працівники та льотно-випробувальний склад: для чоловіків – від 25 років до 26 років 6 місяців; для жінок – від 20 до 21 року 6 місяців за аналогічний період.
- Працівники освіти, медицини та соціального захисту: від 25 років стажу до 26 років 6 місяців.
- Спортсмени: щонайменше 25 років стажу, зокрема 6 років у складі збірних команд України.
- Військові: виходять на пенсію незалежно від віку за умови наявності не менше 25 років служби.