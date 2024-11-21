Специальных пенсий не будет

Зато прокурорам будут выплачивать компенсации на общих основаниях через систему социального страхования, сообщает 24 Канал со ссылкой на ВРУ.

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Те прокуроры, которые на момент вступления в силу Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно формирования комплексной и справедливой социальной поддержки (выплат и услуг) для лиц, у которых ограничена трудоспособность, в частности лиц с инвалидностью" уже получали пенсию по инвалидности, продолжат ее получать до завершения срока инвалидности или до переоценки трудоспособности.

Обратите внимание! По результатам этой оценки будет определено, будут ли они иметь право на выплаты через общую систему социального страхования.

Если лицу, которое получает пенсию по инвалидности, установлена инвалидность пожизненно, выплаты также осуществляются пожизненно. Исключением являются случаи, когда выявлены нарушения законодательства со стороны медико-социальной экспертизы при определении группы, причин или сроков инвалидности.

Что будет с другими видами пенсий прокуроров

В Верховной Раде обсуждается другой законопроект относительно пенсионного обеспечения отдельных категорий работников.

В нем предлагается: