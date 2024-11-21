Как оформить выплаты для ВПЛ онлайн
Размер помощи для ВПЛ зависит от категории к которой принадлежит лицо, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минреинтеграции.
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Обратите внимание! Сейчас переселенцы старше 18 лет могут получить ежемесячную выплату – 2 тысячи гривен, несовершеннолетние и лица с инвалидностью имеют право на помощь – 3 тысячи гривен
Чтобы получить помощь для ВПЛ лицо должно:
- авторизоваться в приложении Дия;
- выбрать в разделе "Сервисы" пункт "Услуги для ВПЛ";
- нажать на пункт "Помощь для ВПЛ";
- указать актуальный адрес места жительства и подтвердить геолокацию.
Обратите внимание! Через Дию можно оформить помощь для всей семьи, в частности, и для ребенка. Для этого в приложении должно "подтянуться" свидетельство о рождении малыша. Если документ не появился автоматически, его нужно добавить вручную.