Як оформити виплати для ВПО онлайн
Розмір допомоги для ВПО залежить від категорії до якої належить особа, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінреінтеграції.
Читайте також Через це закордонний стаж зараховуватись не буде: що потрібно знати пенсіонерам про новий закон
Зверніть увагу! Зараз переселенці старше 18 років можуть отримати щомісячну виплату – 2 тисячі гривень, неповнолітні та особи з інвалідністю мають право на допомогу – 3 тисячі гривень
Аби отримати допомогу для ВПО особа має:
- авторизуватись у застосунку Дія;
- обрати у розділі "Сервіси" пункт "Послуги для ВПО";
- натиснути на пункт "Допомога для ВПО";
- вказати актуальну адресу місця проживання та підтвердити геолокацію.
Зауважте! Через Дію можна оформити допомогу для всієї родини, зокрема, і для дитини. Для цього у застосунку має "підтягнутися" свідоцтво про народження малюка. Якщо документ не з'явився автоматично, його потрібно додати вручну.