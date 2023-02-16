Президент Світового банку Малпас подає у відставку: хто може його замінити

Голова Світового банку Девід Малпас оголосив про рішення залишити посаду до кінця фінансового року. До завершення терміну його повноважень залишалось більше року.

Він обійняв цю посаду у квітні 2019 року, його повноваження мали закінчитися 2024-го. До цього Малпас обіймав посаду заступника глави Мінфіну США.

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Яка причина відставки

Малпас заявив, що він планує піти у відставку до 30 червня. Тим сам він дав адміністрації Байдена можливість вибрати когось для очолення Світового банку.

Я проінформував уряд про свій намір залишити свою посаду. Я дуже задоволений прогресом у наших основних робочих потоках, включаючи пакет реагування на глобальну кризу та дорожню карту розвитку, і вважаю, що наступні кілька місяців дадуть гарну можливість для плавної зміни керівництва,

– йдеться в заяві Малпаса.

Колишнього високопосадовця Міністерства фінансів висунув на цю посаду тодішній президент Дональд Трамп у 2019 році.

Минулого року на Малпаса обвалився шквал критики після того, як на конференції він некоректно відповів на питання про причини зміни клімату. Це викликало хвилю обурення та заклики до його усунення. До слова, Малпас заперечив вплив техногенних викидів на стан клімату.

Минулого тижня міністерка фінансів США Джанет Йеллен закликала Світовий банк агресивніше розширювати свій баланс і більше працювати над мобілізацією грошей приватного сектора для вирішення глобальних проблем, таких як зміна клімату та пандемії.

Йеллен у своїй промові до Малпаса високо оцінила його підтримку України, афганського народу та допомоги країнам з низьким рівнем доходу досягти прийнятного боргу.

Хто може замінити Малпаса

Традиційно главу Світового банку призначають США, а Європа призначає керівників Міжнародного валютного фонду.

Серед потенційних кандидатів в адміністрацію Байдена аналітики згадують: