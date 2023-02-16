Он занял эту должность в апреле 2019 года, его полномочия должны закончиться в 2024-м. До этого Малпас занимал должность замглавы Минфина США.

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Какая причина отставки

Малпас заявил, что планирует уйти в отставку до 30 июня. Тем самым он дал администрации Байдена возможность выбрать кого-нибудь для возглавления Всемирного банка.

Я проинформировал правительство о своем намерении покинуть свой пост. Я очень доволен прогрессом в наших основных рабочих потоках, включая пакет реагирования на глобальный кризис и дорожную карту развития, и считаю, что следующие несколько месяцев дадут хорошую возможность для плавной смены руководства,

– говорится в заявлении Малпаса.

Бывшего высокопоставленного чиновника Министерства финансов выдвинул на этот пост тогдашний президент Дональд Трамп в 2019 году.

В прошлом году на Малпаса обрушился шквал критики после того, как на конференции он некорректно ответил на вопрос об причинах изменения климата. Это вызвало возмущение и призывы к его устранению. К слову, Малпас возразил влияние техногенных выбросов на состояние климата.

На минувшей неделе министерка финансов США Джанет Йеллен призвала Всемирный банк более агрессивно расширять свой баланс и больше работать над мобилизацией денег частного сектора для решения глобальных проблем, таких как изменение климата и пандемии.

Йеллен в своей речи Малпасу высоко оценила его поддержку Украины, афганского народа и помощи странам с низким уровнем дохода достичь приемлемого долга.

Кто может заменить Малпаса

Традиционно главу Всемирного банка назначают в США, а Европа назначает руководителей Международного валютного фонда.

Среди потенциальных кандидатов в администрацию Байдена аналитики вспоминают: