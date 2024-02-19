Індійські компанії продають нафтопродукти з російської сировини

США закуповують індійські нафтопродукти. А Індія, своєю чергою, активно торгує з російськими постачальниками.

Що закупили США в Індії

США стали одним з найбільших покупців нафтопродуктів індійського виробництва. З грудня 2022 року і до кінця 2023 року загальний об'єм закупки склав 1,3 мільярда доларів.

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Індійські нафтопродукти виготовляються, у тому числі завдяки сирій російській нафті. Варто зауважити, що продаж сировини відбувався уже після впровадження цінової стелі на продукт з Росії.

Кремль отримав 37 мільярдів доларів від продажу сирої нафти до Індії у 2023 році. Індійські нафтопродукти з часткою російської сировини закуповують не тільки США, а й інші країни, що підтримують санкції проти росіян.

Як Кремль обходить санкції

Відповідно до теперішніх санкцій, продукція з часткою російської сировини, яка переробляється за кордоном, не є підсанкційною.

Кремль використовує не тільки транзитні шляхи, а і прямі сполучення з Індією. Зокрема, торік кількість танкерів з Росії до індійських портів сягнула 588 суден.

Завдячуючи своєму "тіньовому флоту" Москва приховує торгові відносини та обходить санкції. Відповідно до оцінок Windward, завдяки цій схемі торік російську продукцію перевозили понад 1 800 суден.