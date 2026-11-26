На тлі загального вповільнення економіки одна галузь Росії фіксує рекордне зростання доходів. Поки звичайні громадяни економлять на базових потребах, ритуальні компанії заробляють мільярди рублів.

Скільки заробляють ритуальні компанії

Багатотисячні втрати російської армії в Україні довели доходи найбільших похоронних компаній Росії до історичних рекордів. Лише за січень – вересень 2026 року вони заробили 105,1 мільярда рублів, пише російське видання The Moscow Times.

За цей період виручка ритуального бізнесу в Росії збільшилася на 9,1% порівняно з тим же періодом минулого року.

Раніше зростання становило:

у 2025 році – 3,3%;

у 2024 році – 7,7%;

у 2023 році – 11,5%;

а у 2022 році – 10,6%.

Загалом за час повномасштабної війни російські похоронні компанії почали заробляти в 1,5 раза більше.

Чому росіяни переходять на бюджетні поховання

Попри шалені прибутки компаній, купівельна спроможність самих росіян стрімко падає. Родичі загиблих та померлих дедалі частіше змушені обирати найдешевші варіанти, зокрема кремацію, яка обходиться значно дешевше за традиційне поховання в землю.

Дорогі похорони стають не по кишені громадянам, адже ціни на ключові ритуальні послуги зростають з випередженням інфляції,

– пояснив директор Інституту дослідження проблем сучасної політики Антон Орлов.

Статистика підтверджує його слова:

вартість виготовлення труни з лютого 2022 року до червня 2026-го злетіла на 105%;

ціни на копання могил за цей же період зросли на 60%.

Через що громадяни Росії масово звертаються за державними субсидіями на поховання.

Офіційні представники похоронного бізнесу намагаються переконати, що зростання виручки нібито не пов'язане зі збільшенням кількості смертей. Проте демографічні дані та витоки інформації Росстату свідчать про протилежне.

Зауважте! Загальна кількість смертей у Росії у 2025 році встановила рекорд з часів пандемії COVID-19, сягнувши 1,931 мільйона осіб. Природний спад населення також досяг максимальних значень з 2021 року, перевищивши 820 тисяч осіб у 2026 році.

Нагадаємо, збільшити смертність росіян активно допомагають ЗСУ. Російська армія у 2026 році встановила антирекорд за втратами особового складу за весь час повномасштабної війни. За даними Генштабу ЗСУ, станом на 24 листопада Сили оборони України вивели з ладу 432 519 російських військових від початку року. Це більше, ніж за весь 2024 рік.