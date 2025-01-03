Придністров'я відхилило пропозицію Молдови й не хоче купувати газ у Європі

У Придністров’ї відмовилися від пропозиції Молдови щодо допомоги в закупівлі газу на європейських ринках. Там очікують, що російський "Газпром" відновить постачання палива.

Придністров'я не хоче європейського газу

Раніше "Молдовагаз" запропонувала придністровській компанії "Тираспольтрансгаз" організувати закупівлі газу через європейські платформи, адже з 1 січня регіон залишився без постачання російського газу, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання IPN.

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Придністровська "влада" відхилила цю пропозицію, пояснивши своє рішення тим, що закупівля газу на європейських ринках може обернутися "вищими та нестабільними" цінами.

Зауважте! Тирасполь заявив, що очікує відновлення поставок газу від російського "Газпрому" в межах чинного контракту, який діє до 2026 року.

Однак з 1 січня невизнаний регіон перестав отримувати російський газ. Це призвело до того, що десятки тисяч побутових споживачів залишилися без газопостачання, а місцева промисловість фактично зупинила свою роботу.

Яка ситуація з електроенергією

У відповідь на ситуацію влада Придністров’я порадила жителям використовувати електрообігрівачі, адже електроенергія наразі залишається доступною. Це забезпечується роботою Дністровської ДРЕС, яка використовує запаси мазуту та вугілля.

Важливо! Однак, за прогнозами, цих запасів вистачить лише до кінця зими. При цьому різке зростання споживання електроенергії через компенсацію відсутності газу та похолодання може призвести до того, що ресурси закінчаться набагато раніше.