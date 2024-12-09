У Придністров'ї оголосили надзвичайний стан через зупинку транзиту газу в Україні

У Придністров'ї оголошено надзвичайний стан в економічній сфері. Усе через загрозу припинення транзиту газу територією України.

Чому вводять надзвичайний стан

Причиною оголошення надзвичайного стану стало те, що Україна не планує продовжувати контракт на транзит російського газу до європейських країн, повідомляє 24 Канал з посиланням на придністровські ЗМІ.

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Надзвичайний економічний стан вводиться терміном на 30 днів. Як зазначено в тексті указу, опублікованому на офіційному сайті глави держави, рішення про введення особливого правового режиму зумовлене надзвичайною економічною ситуацією, викликаною скороченням або припиненням постачання природного газу в Придністров'ї.

Рішення було ухвалене на засіданні Ради безпеки регіону, про що повідомив тираспольський лідер Вадим Красносельський.

За його словами, місцева влада поки не має чіткої інформації щодо постачання російського газу з початку наступного року, але готується до різних сценаріїв.

Немає стовідсоткової гарантії ані на постачання газу, ані на його відсутність. Проте ми повинні бути готові до будь-якого розвитку подій. Сьогодні Рада безпеки визначить дії кожного керівника, кожного службовця, кожної організації як у разі продовження постачання газу, так і в умовах його часткових поставок або повного припинення. Поки що сказати, який сценарій буде реалізовано, неможливо,

– заявив Красносельський.

Для чого потрібне введення надзвичайного стану

Запровадження надзвичайного економічного стану має на меті запобігти:

критичному спаду виробництва, недовантаженню виробничих потужностей;

неконтрольованому розвитку стагфляційних процесів;

дестабілізації економіки у сфері грошово-кредитних та валютно-фінансових відносин.

Зауважте! Серед передбачених надзвичайних заходів – запровадження особливого порядку закупівлі природного газу та інших енергоресурсів, створення державного резерву цих ресурсів, заборона на їх експорт організаціями, а також пріоритетне фінансування заходів, спрямованих на забезпечення життя та здоров’я громадян.

Придністров'я залежне від російського газу

Росія фактично прирікає окуповане Придністров’я на гуманітарну кризу, адже регіон повністю залежить від постачання російського газу. Як раніше зазначав для 24 Каналу член наглядової ради АТ "Молдовагаз" Сергій Тофілат, поки що від "Газпрому" не надходило жодних пропозицій щодо зміни умов договору, зокрема точки доставки газу.

Тофілат пояснив, що питання про зміну умов договору не обговорювалося на засіданнях наглядової ради, у роботі якої він бере участь. Таким чином, немає підтвердженої інформації про те, чи постачатиметься газ у Придністров’я після закінчення чинного договору.

Сергій Тофілат Член наглядової ради АТ "Молдовагаз" Такої заяви не було. І це затверджується органами правління. Наприклад не було створено засідання наглядової ради, де я беру участь. Тобто поки що жодної підтвердженості того, буде чи не буде постачання газу, у нас немає.

Зауважте! Навіть якщо "Газпром" вирішить продовжити постачання газу до Придністров’я через Південний коридор (що охоплює Туреччину, Болгарію та Румунію), залишається проблема транзиту через українську територію.