Припинення транзиту російського газу: чи готова Європа до нових умов

Єврокомісія не коментує візит прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо до Москви. Однак є підтвердження того, що Європа готова відмовитися від російського газу через Україну.

Чи готова Європа до припинення транзиту

Це відбудеться з 1 січня 2025 року, пише 24 канал з посиланням на Укрінформ.

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Припинення потоку (газу) через Україну з 1 січня є очікуваною подією, і ЄС до неї готовий,

– йдеться у письмовій відповіді речника Європейської комісії.

Так Європейська комісія, в координації з країнами-членами, понад рік працювала для підготовки припинення транзиту та для забезпечення альтернативних шляхів поставок газу для країн-членів, які можуть бути уражені такими обставинами.

Європейська газова інфраструктура є достатньо гнучкою для того, щоб забезпечувати постачання газу неросійського походження до Центральної та Східної Європи через альтернативні шляхи,

– повідомив речник.

Зокрема з 2022 року вона була значно посилена новими спроможностями з імпорту LNG. До того ж безпека у постачанні газу до Євросоюзу була значно підвищена протягом кількох минулих років. Це відбулося завдяки заходам з ефективного використання енергії та розвитку її поновлювальних джерел.

Тому, згідно зі слів представника Єврокомісії, негативний вплив від завершення транзиту через Україну для безпеки постачання ЄС є обмеженим.

Зауважте! На цей час Єврокомісія не коментує візит прем’єр-міністра Фіцо до Москви.