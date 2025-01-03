Криза в Придністров’ї: прем’єр Молдови попереджає про наслідки припинення поставок газу

Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан попередив, що країна може зіткнутися з безпековою кризою через рішення Росії припинити поставки газу до Придністров’я. Чим саме це загрожує країні, читайте далі.

Криза безпеки у Молдові

Речан заявив, що Молдова покриватиме свої енергетичні потреби завдяки внутрішньому виробництву та імпорту, проте зазначив, що Придністров’я зазнало значного удару, попри свої зв’язки з Москвою, передає 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Ставлячи під загрозу майбутнє протекторату, який вона підтримувала протягом трьох десятиліть, намагаючись дестабілізувати Молдову, Росія демонструє неминучий результат для всіх своїх союзників – зраду та ізоляцію,

– підкреслив молдовський прем’єр.

Він додав, що уряд Молдови сприймає це як кризу безпеки, спрямовану на повернення проросійських сил до влади в країні та озброєння території проти України, з якою Молдова має 1200-кілометровий кордон.

Альтернативні енергетичні рішення, як-от системи на основі біомаси, генератори, гуманітарна допомога і необхідні медикаменти, готові до доставки, якщо керівництво відокремленої частини країни прийме цю підтримку,

– повідомив молдовський прем’єр.

Речан зазначив, що уряд Молдови готовий й надалі надавати допомогу Придністров’ю.