Чому в Придністров'ї немає світла

Як повідомляють місцеві телеканали "Первый Приднестровский" і "ТСВ Приднестровье", передає 24 Канал, лише за 2 січня у регіону було понад 130 аварій. Все через навантаження, адже після відключення опалення населення почало масово використовувати електроенергію.

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Головна причина – через навантаження перегорали запобіжники. Без світла залишались будинки, іноді цілі вулиці. У деякі місця фахівці виїздили двічі,

– повідомляє один із телеканалів.

Придністровський оператор мережі "Єдині розподільчі електромережі" (ЕРЭС) повідомив, що споживання електроенергії населенням зросло у 1,5 – 2 рази. Водночас ремонтувати пошкодження їздять 12 аварійних бригад.

Нагадуємо! З 1 січня 2025 року Придністров'я перестало отримували російський газ. Зараз десятки тисяч споживачів залишаються без опалення та газу, а місцева промисловість зупинилася.