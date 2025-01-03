Слова Фіцо виявились марними: що відбувається в ЄС через припинення постачання російського газу

Рішення України не продовжувати угоду з Росією щодо російського газу не призвело до катастрофи. А саме так ситуацію намагався подати словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо.

Яка наразі ситуація в Європі

Так залякування представника Словаччини провалилися, пише 24 канал з посиланням на Politico.

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Спроба політика продовжити купівлю газу у Кремля провалилася. А це спричинило "дедалі істеричніші попередження про енергетичну кризу в Центральній Європі". Однак, як зазначили у матеріалі, вони мають вигляд порожніх слів.

Зокрема Роберт Фіцо вважає, що закінчення терміну дії угоди про транзит російського палива українською територією, "матиме радикальні наслідки для всіх нас у ЄС".

Він навіть пригрозив припинити експорт електроенергії до Києва за відмову переглянути угоду з Москвою, об'єднавшись із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Але попри це, через кілька днів після припинення поставок газу, прогнози про його нестачу виявилися хибними. Водночас ціни на газ не стали високими.

Що говорять експерти

Статистика Gas Infrastructure Europe свідчить, що запаси газу в Словаччині заповнені більш ніж на три чверті. А це вище середнього сезонного показника.

Зокрема в Угорщині запаси газу складають приблизно на 68%. Австрія та Чехія також мають значні обсяги у сховищах.

Немає жодних проблем з поставками для Словаччини або прилеглих країн, таких як Австрія та Чехія. Обсяг сховищ відносно високий порівняно з попитом, тому навіть якби не було альтернативних джерел, не виникло б проблем з поставками,

— сказав провідний експерт з газових ринків та виконавчий директор компанії S&P Global Лоран Русецкас.

Експерт з енергетики з чеської консалтингової компанії EGÚ Міхал Коцурек вважає, що вплив на ЄС загалом буде незначним.

Тож скоро стане цілком очевидно, що Словаччина добре забезпечується, жодних проблем не виникає і що ціни на ринку ЄС падають,

— сказав він.

За словами економіста GLOBSEC Володимира Воньо, Словаччина була добре підготовлена до завершення угоди.

Однак нюанс полягає у тому, що Фіцо позбудеться доходів, які Словаччина отримує від транспортування російського газу. Зокрема державна енергетична компанія SPP втратить десятки мільйонів євро у вигляді плати за транзит.

Видання пише, що все більш відчайдушні спроби Фіцо зберегти лазівку для отримання прибутку “вбили ще один клин між ним і лідерами ЄС".

Зауважте! Тобто в будь-якому разі, "цей гамбіт" спалив усі важелі впливу, які Словаччина могла мати на сусідню Україну.