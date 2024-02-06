Попрацювала з VIP-клієнтами: колишня працівниця банку виманила майже 86 мільйонів гривень

У Києві спіймали зловмисницю, яка видавала себе за працівницю банку. Жінка привласнила майже 86 мільйонів гривень, які належали VIP-клієнтам.

Жінка прикидалася працівницею банку

Колишня менеджерка банку по роботі з віп-клієнтами, привласнювала їх дохід, запевняючи, що скоро громадяни отримають високий прибуток.

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Після свого звільнення зловмисниця вирішила скористатися довірою колишніх клієнтів та нажитися на чужих коштах. Для правдоподібності вона винайняла офіс під справжнім відділенням банку та приховала інформацію про своє звільнення.

Одному з клієнтів шахрайка повідомила, що гроші їй необхідні для нібито збільшення оборотного капіталу її бізнесу, який був пов'язаний з обміном валют. Таким чином вона отримала майже 32 мільйони гривень. Іншому клієнту жінка пояснювала, що гроші їй потрібні для придбання нерухомості та отримала понад 54 мільйони гривень,

– написали у прокуратурі.

Отримані кошти вона обіцяла повернути якнайшвидше, проте майже одразу вимикала телефон і зникала. Гроші були витрачені на власні потреби.