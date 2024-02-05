Експорт росте

Міністерка економіки України Юлія Свириденко зазначила, що Україна стала близька до виходу на довоєнні фізичні обсяги експорту. Вона наголосила, що нормалізація страхового ринку для морських перевезень є важливою частиною відновлення експорту продукції з доданою вартістю.

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Вперше одне з суден, які вивозили товари, було застраховано від воєнних ризиків за допомогою страхової компанії UNITY, яку створив український уряд спільно з партнерами.

Юлія Свириденко Міністерка економіки України В січні 2024 року Україна експортувала 12 млн тонн продукції. Це лише на два мільйони тонн менше, аніж в довоєнному січні 2022 року. З них 8,7 млн тонн було вивезено морським транспортом.

Страхування суден

Українські експортери очікують змоги вільно відправляти свої товари морем, і це можливо, коли страхування стає доступнішим та використовується для експорту українських товарів.

Нормалізація страхового ринку в торгівлі є наріжним елементом відновлення експорту продукції з доданою вартістю. Наша мета вийти не лише на довоєнні обсяги експорту, але і на більшу виручку. Це стане можливим, коли українські експортери зможуть вільно відправляти морем контейнери. А це стане можливим лише тоді, коли страховий ринок для морських перевезень відновиться,

— зазначає Юлія Свириденко.

Зауважте! Програма страхування суден Unity, яку реалізує Український уряд разом із Marsh McLennan та групою страхових компаній під керівництвом ASCOT, спрямована на здешевлення страхування морських перевезень зерна та інших важливих продовольчих товарів на водах України.

Загальний обсяг страхового покриття програми становить 50 мільйонів доларів.

В Мінекономіки вважають, що ініціатива дозволить зменшити вартість страхування зерна на приблизно 2,5 відсоткових пунктів, що своєю чергою заощадить витрати на транспортування товарів. Україна планує розширити подібні страхові інструменти та на інші види експорту в майбутньому.