Яка ситуація з експортом

В Інституті аграрної економіки зазначили, що у 2023 році частка експорту зросла до 62%. Для порівняння, у 2022 році вона складала 53%, передає 24 Канал.

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Потрібно розуміти, що у 2022 році процес був значно ускладненим через військову агресію Росії. У 2023 році ситуація почала стабілізуватись, у тому числі і завдяки успіхам української армії на фронті,

– зазначив академік НААН Микола Пугачов.

Віт також додав, що торік було зафіксовано найбільший об'єм експорту заморожених ягід та інших фруктів за всю історію України – 87 тисяч тонн. Традиційно, масово експортувались олії, жири та зернові культури. "Прогноз на 2024 рік робити рано, першочергово необхідно розв'язати питання на кордоні", – зауважує академік.

Куди здійснюється експорт агропродукції з України

Український експорт і надалі орієнтується саме на ринок ЄС. Однак, не можна ігнорувати і обсяги продажу агропродукції у Азію та Африку. Найбільше у 2023 році імпортували ці товари з України у Румунію.

Бухарестом агропродукції було закуплено на суму 2 875 мільйонів доларів. Загальна частка експорту з України склала – 13%.

В Китаї придбали української агропродукції на 2 220 мільйонів доларів. При цьому, частка експорту з України становить – 10%.

Туреччина купила українську агропродукцію на 1 994 мільйонів доларів. Відповідно, показник експорту – 9%.

Також масово купувати українську агропродукцію такі країни:

Польща – 1 797 мільйонів доларів;

Іспанія – 1 765 мільйонів доларів;

Нідерланди – 1 274 мільйонів доларів;

Єгипет – 1 066 мільйонів доларів;

Італія – 1 045 мільйонів доларів;

Німеччина – 862 мільйонів доларів;

Угорщина – 471 мільйона доларів.

Зверніть увагу! Перелічені країни забезпечили 69% валютних надходжень для вітчизняних експортерів агропродукції.